Senaat stemt in met basisbeurs, aanmeldingen starten half juni

De Eerste Kamer heeft unaniem ingestemd met de herinvoering van de basisbeurs. Daardoor ontvangen ongeveer 435.000 studenten op universiteiten en hogescholen vanaf september deze tegemoetkoming voor de studiekosten. Zij kunnen zich hiervoor vanaf maandag 19 jun aanmelden op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Alle eerstejaars studenten op hogescholen en universiteiten hebben recht op de basisbeurs. Ook ouderejaars die nog recht hebben op een prestatiebeurs kunnen het geldbedrag ontvangen. Studenten die op kamers wonen krijgen 275 euro per maand en thuiswonende studenten 110 euro. In het volgende studiejaar komt daar 164 euro bovenop voor uitwonende studenten. Dat is een tijdelijke tegemoetkoming voor de kosten van boodschappen en energie. Een uitwonende student krijgt hierdoor in 2023/2024 in totaal bijna 440 euro per maand uitgekeerd.

Studenten uit gezinnen met lage of middelhoge inkomens kunnen daarnaast een aanvullende beurs aanvragen. Die bedraagt maximaal 416 euro per maand, afhankelijk van de situatie. Nu hebben studenten alleen recht op deze beurs als hun ouders samen minder dan 53.900 euro verdienen. Die grens wordt opgehoogd naar 70.000 euro.

De groep die heeft gestudeerd onder het leenstelsel en dus veel schulden heeft gemaakt, ontvangt een tegemoetkoming. Die bedraagt 1436 euro per student die vier jaar heeft gestudeerd. Wie in 2018/2019 onder het leenstelsel heeft gestudeerd of in de collegejaren daarvoor krijgt nog eens 1835 euro.

Voor studenten is de terugkeer van de basisbeurs “echt geweldig”, reageert voorzitter Terri van der Velden van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). “Hier is lang naartoe gewerkt en nu is dan eindelijk de knoop doorgehakt: de basisbeurs komt terug”, reageert hij.

ISO is een koepel van tientallen studentenorganisaties uit het hele land. Wat de studenten betreft komt de herinvoering als geroepen. “Het is overduidelijk dat het leven alleen maar duurder is geworden in de afgelopen acht jaar, ook studenten voelen dat”, zegt ISO in een verklaring. De studenten hadden liefst wel een hogere basisbeurs gezien, “maar het belangrijkste is dat de terugkeer nu officieel is”, klinkt het.

Ook de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) reageert verheugd, maar is nog niet geheel tevreden. “We zijn heel blij dat de politiek eindelijk de basisbeurs terugbrengt, maar blijven ook kritisch.” Bijvoorbeeld op het compenseren van de studenten die de pech hadden dat ze onder het leenstelsel vielen.