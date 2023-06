Huidige ov-chipkaart blijft zeker tot 2025 in gebruik

De huidige ov-chipkaart kan naar verwachting in ieder geval tot 2025 gebruikt worden, laat staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) weten in een Kamerbrief. De opvolger van de ov-chipkaart, de ov-pas, wordt waarschijnlijk volgend jaar in stappen ingevoerd.

Reizigers kunnen de nieuwe pas zowel fysiek als digitaal aanschaffen, bijvoorbeeld in de zogeheten ‘wallet’ van hun mobiele telefoon. “Pas als het nieuwe systeem zich bewezen heeft in klantgemak en betrouwbaarheid kan de techniek achter de huidige ov-chipkaart worden stopgezet”, aldus Heijnen.

De chiptechniek in de huidige ov-chipkaart is verouderd en aan vervanging toe, waardoor de nieuwe ov-pas nodig is. Ook is het vanaf dinsdag voor het eerst in het hele land mogelijk om bij alle ov-bedrijven in te checken via pinpas, creditcard of betaalapp op de mobiele telefoon. Deze betalingen gaan via het nieuwe ov-betaalsysteem OVpay.

Inchecken met een betaalpas moet het reizen makkelijker maken. “Meer reisgemak betekent een aantrekkelijker ov en daarmee hopelijk een groei aan inkomsten, wat bijdraagt aan het in stand houden van het ov-aanbod”, schrijft Heijnen. Volgens haar zijn er bij het in- en uitchecken geen andere risico’s dan bij het dagelijks gebruik van contactloos betalen in bijvoorbeeld een winkel. “Bovendien hebben de reizigers keuzevrijheid: ze kunnen een bankkaart, creditcard of hun mobiele telefoon gebruiken, maar als ze liever een ov-pas gebruiken dan kan dat ook.”

Nu is het alleen nog mogelijk om via de betaalpas te reizen in de tweede klas, zonder korting of abonnement. Komend jaar wordt getest of leeftijdskorting of abonnementen aan de betaalpas kunnen worden gekoppeld.

Op 10 maart 2021 konden reizigers voor het eerst inchecken met hun betaalpas in Lelystad. Daarna konden mensen langzaam op steeds meer plekken in het land betalen voor het ov via hun betaalpas, met dinsdag de trams en bussen van de Rotterdamse RET als slotstuk. Om de nieuwe betaalmethode mogelijk te maken moesten ruim 60.000 kaartlezers en ov-poortjes worden vervangen of aangepast voor OVpay.