Europeanen willen afzijdig blijven bij oorlog China-VS

Als de Verenigde Staten slaags raken met China over Taiwan moeten de VS dat zelf opknappen, vinden de meeste EU-burgers volgens opiniepeilers. Het vertrouwen in de VS is de laatste jaren wat hersteld, maar driekwart zou toch graag zien dat de EU ook militair op eigen benen kan staan, concludeert de Europese denktank ECFR.

De VS en het opkomende China zijn steeds meer tegenover elkaar komen te staan en Washington probeert de EU in zijn kamp te trekken. Dat vindt wel weerklank in bijvoorbeeld Den Haag en bij voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Die pleit ervoor om de unie minder afhankelijk te maken van China en minder kwetsbaar voor bijvoorbeeld spionage en be├»nvloeding. Al houdt ze het bij het verminderen van de risico’s die aan de betrekkingen kleven en wil ze de banden niet doorsnijden.

Maar 43 procent van de mensen die ECFR ernaar vroeg in elf EU-landen, blijft China zien als een “noodzakelijke partner”. In Nederland is dat zelfs 49 procent. Heel wat minder ondervraagden beschouwen China als een “rivaal”, laat staan als “tegenstander”. Ze zien ook weinig reden om zich los te maken van China, zoals wel met Rusland is gebeurd.

Maar er is een rode lijn. Als China Rusland te hulp schiet met wapens en munitie, dan wil meer dan de helft van de Nederlandse ondervraagden Beijing sancties opleggen. Ook als dat pijn doet. Alleen Zweden en Denen zijn in zo’n geval nog wat kordater.

Als de VS en China militair botsen over Taiwan, wil 62 procent van de ondervraagden zich daarbuiten houden. Minder dan een kwart wil dat de EU de kant van de VS kiest, al is dat in Nederland met 30 procent iets meer.

De grootste steun voor zowel Rusland als China is te vinden in landen als Hongarije en Bulgarije.