Evenementen voorbereid op verwachte hitte

Verschillende festivals hebben voorbereidingen getroffen voor het geval het komend weekend inderdaad erg warm wordt. In meerdere regio’s kunnen tropische temperaturen worden bereikt. Op festival Best Kept Secret kan de temperatuur zaterdag stijgen tot liefst 31 graden, meldde Weeronline eerder.

Een woordvoerder van het festival in Hilvarenbeek laat weten dat het weer nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Hoewel er hoge temperaturen worden verwacht, staat er ook een briesje waardoor het iets minder warm aanvoelt. De locatie in de bossen helpt ook mee. “Er zijn genoeg schaduwplekken”, maar “het is wel belangrijk dat iedereen goed blijft smeren en goed blijft drinken”, vervolgt zij. “We hebben genoeg waterpunten op het terrein waar mensen gratis water kunnen halen en er zijn ook een aantal posten waar zonnebrandcrème kan worden gehaald.” De organisatie adviseert wel om ook zelf genoeg zonnebrandcrème mee te nemen. “Want je weet maar nooit hoeveel je nodig hebt.”

Op zondag geeft de Amerikaanse zanger Bruce Springsteen een optreden in Landgraaf. Ook dan worden hoge temperaturen verwacht en is er een kans dat het gaat onweren. Een woordvoerder van concertorganisator MOJO laat weten dat er rekening gehouden wordt met het warme weer. “Daarvoor nemen we al extra maatregelen zoals extra gratis waterpunten en schaduwplekken”. Volgens de verwachting is het overdag rond de 27 graden, tijdens het concert in de avond is het iets minder warm. De woordvoerder zegt dat er momenteel geen onweer wordt verwacht.

Een woordvoerder van festival Oerol op Terschelling laat weten dat het eiland komend weekend de “perfecte plek” is voor mensen die de hitte willen ontvluchten. Volgens de vooruitzichten wordt het mooi festivalweer met maximaal 19 graden op zaterdag en 20 graden op zondag. De woordvoerder laat ook weten dat er een watertappunt is op het nieuwe festivalhart de Deining in West aan Zee en dat er volop zonnebrand wordt verkocht op het eiland. “Wij communiceren met ons publiek dat ze zich moeten voorbereiden op alle weersomstandigheden”, voegt zij daar nog aan toe.