Arriva wil trein tussen Groningen en Parijs laten rijden

Arriva wil dagelijks een trein tussen Groningen en Parijs laten rijden. Arriva, de grootste concurrent van de NS op het spoor, heeft bij toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) een aanvraag ingediend om deze treinen vanaf juni 2026 te laten rijden.

Arriva maakt de plannen donderdag bekend. “Ruim voor de startdatum.” Het bedrijf deed dat naar eigen zeggen omdat de overheid internationale spoorverbindingen onderdeel wil maken van het hoofdrailnet, tenzij er voor 10 juni andere aanvragen komen. De concessie voor dat hoofdrailnet wil de overheid aan de Nederlandse Spoorwegen gunnen, waardoor dat spoorbedrijf de belangrijkste verbindingen ook na 2025 zou mogen blijven verzorgen.

De trein tussen Groningen en Parijs zou ‘s ochtends vroeg om 05.30 uur vanuit Groningen moeten vertrekken en rond 10.40 uur aankomen op Gare du Nord in Parijs. De bedoeling is dat vanuit Parijs om 19.15 uur een trein terug gaat rijden, die dan om ongeveer 00.30 uur aankomt.

Het bedrijf stelt dat het in de toekomst meer aanvragen wil doen voor treinverkeer vanuit meerdere regio’s in ons land naar onder meer Belgische en Franse steden.

De vervolgstap is nu dat de ACM de aanvraag van Arriva zal beoordelen en zal bepalen of deze nieuwe treinverbinding niet concurreert met bestaande treinverbindingen van de NS. Op de site van de ACM staat dat uitgelegd. “Sinds januari 2019 hebben spoorwegondernemingen recht op open toegang tot het spoor. Dit betekent dat naast partijen met een concessie ook andere spoorwegondernemingen passagiersvervoer mogen aanbieden. Maar de nieuwe passagiersdienst mag niet te veel negatieve impact hebben op de bestaande vervoerconcessie. De ACM kan op verzoek beoordelen of het economisch evenwicht van de bestaande concessie in gevaar komt.”