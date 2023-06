Hernieuwde rentezorgen zetten Aziatische beurzen lager

De belangrijkste Aziatische aandelenbeurzen gingen donderdag omlaag. Een onverwachte renteverhoging van de Canadese centrale bank voedde de vrees dat mogelijk ook de Amerikaanse Federal Reserve nog niet klaar is met het verhogen van de rente in de strijd tegen de inflatie. Eerder deze week schroefde de Australische centrale bank de rente ook al op, terwijl economen hadden gerekend op een ongewijzigde rente.

De Fed vergadert volgende week over het rentetarief en tot nu toe wordt algemeen verwacht dat de Amerikaanse centrale bank een pauze zal inlassen met het verhogen van de rente. Voor het rentebesluit komt volgende week nog het Amerikaanse inflatiecijfer naar buiten. Dat cijfer zal waarschijnlijk de koers van het rentebeleid van de Fed gaan bepalen.

Hogere rentetarieven zijn ongunstig voor aandelenbeleggingen en vooral voor snelgroeiende techbedrijven. De Chinese techbedrijven Alibaba, Tencent en Meituan zakten dan ook tot 1,6 procent in Hongkong. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde mede daardoor 0,4 procent in de min. De hoofdindex in Shanghai hield het verlies beperkt tot 0,1 procent door de hoop dat de Chinese overheid meer maatregelen zal nemen om de economie te ondersteunen, na de recente forse daling van de export van het land.

De Nikkei in Tokio leverde kort voor sluiting van de markt 1,2 procent in, ondanks een sterker dan verwachte groei van de Japanse economie. De op twee na grootste economie ter wereld groeide in het eerste kwartaal met een herziene 2,7 procent. Dat was veel hoger dan de eerder gemelde groei van 1,6 procent. Techinvesteerder SoftBank verloor 1,6 procent en elektronicaconcern Sony daalde meer dan 2 procent.

Eisai behoorde tot de grote winnaars op de beurs in Tokio en dikte ruim 7 procent aan. De koerssprong volgde op berichten dat de Amerikaanse toezichthouder FDA het medicijn tegen Alzheimer van de Japanse farmaceut en zijn Amerikaanse partner Biogen volledig zal goedkeuren en dat het middel zal vallen onder het gezondheidszorgplan van de Amerikaanse overheid.

De All Ordinaries in Sydney verloor 0,3 procent. De export van Australiƫ viel in april met 5 procent terug, terwijl de import met 1,6 procent toenam. Het handelsoverschot van het land, ofwel het verschil tussen de export en import, nam daardoor sterker dan verwacht af. De Kospi in Seoul daalde 0,7 procent, mede door een koersverlies van 1 procent van het grote Zuid-Koreaanse tech- en chipconcern Samsung.