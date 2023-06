Amsterdam wil meldpunt tegen gewelddadige onlinefilmpjes

In Amsterdam moet een meldpunt komen, dat ervoor moet zorgen dat gewelddadige content die online is te vinden van bijvoorbeeld steekpartijen, snel wordt verwijderd. Een motie daarover van de PvdA is donderdag aangenomen in de Amsterdamse gemeenteraad.

Volgens de Amsterdamse PvdA dragen sociale media steeds meer bij aan de onveiligheid van jongeren, zowel online als offline. En dat zou deels komen door de verspreiding van (zeer) gewelddadige content. “Sociale mediabedrijven nemen al een geruime tijd hun verantwoordelijkheid niet. Het is simpelweg een verdienmodel. Het idee dat het internet onschuldig is en dat je je als overheid vooral terughoudend moet opstellen is wat mijn fractie betreft niet langer meer een optie”, zegt het raadslid Fatihya Abdi.

Onderzoek en signalen uit de stad zouden uitwijzen dat conflicten voorafgaand aan wapenincidenten vaker online beginnen. “Je ziet een patroon ontstaan. Gewelddadige content komt online. Vervolgens ontstaat er een reactie, zowel in het delen ervan als in emotie, bij de vaak zeer jonge kijkers. Dit gebeurt vaak compleet buiten het zicht van ouders, scholen en omstanders. En in die onlinewerkelijkheid, groeit onze jeugd op met de normalisering van het geweld”, aldus Abdi.

Het meldpunt waar slachtoffers terechtkunnen, moet een zogenoemde ‘trusted flagger’-status krijgen, net zoals bijvoorbeeld het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM). Verwijderverzoeken van zo’n trusted flagger worden met prioriteit behandeld door socialmediaplatforms. Abdi hoopt dat daarmee kan worden voorkomen dat dit soort filmpjes viral gaan.