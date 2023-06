OM in beroep tegen vrijlating verdachte verpleegkundige Assen

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijlating van de voormalige verpleegkundige van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA), die wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere sterfgevallen.

De raadkamer van de rechtbank in Assen besloot vorige week donderdag dat de verdenking tegen hem niet sterk genoeg is om hem langer vast te houden. Die beslissing wil het OM aanvechten bij het hof in Leeuwarden. Het OM wil het voorarrest van de man met zestig dagen verlengen.

De 31-jarige man uit de Drentse gemeente Noordenveld werkte in de tijd van de coronapandemie als longverpleegkundige in het ziekenhuis. De verdachte heeft volgens het OM, zonder instructies van een arts, medische handelingen uitgevoerd bij patiënten die in zijn ogen terminaal waren en ernstig leden. In gesprekken met hulpverleners van de GGZ Drenthe zou hij volgens het OM meerdere malen hebben verteld dat hij in het ziekenhuis de levens van een twintigtal patiënten voortijdig had beëindigd.

Hij zat sinds maandag 17 april vast, tot donderdag 1 juni. Zijn advocaten lieten vorige week nog weten dat hun cliënt ontkent dat hij strafbare feiten heeft gepleegd en dat hij meewerkt aan het onderzoek.

Het is nog niet bekend wanneer de raadkamer van het gerechtshof in Leeuwarden de zaak gaat behandelen. Slachtofferadvocaat Sébas Diekstra, die meerdere families bijstaat van mogelijke slachtoffers, laat weten te hopen dat er nu ook snel meer duidelijkheid komt voor zijn cliënten: “De afgelopen periode is heel zwaar geweest voor de verschillende cliënten. De onzekerheid over wat er met hun dierbare familielid is gebeurd vreet aan hen.’’