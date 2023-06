Tankstations eind deze maand ‘bomvol’ door accijnsverhoging

Pomphouders rekenen op grote drukte de laatste dagen van deze maand. Dan zijn de laatste kansen om te tanken tegen de huidige tarieven, voordat op 1 juli de accijns op benzine en diesel weer omhooggaat. Tankstations zorgen volgens Belangenvereniging Tankstations (BETA) dat de brandstofpompen “bom- en bomvol” zitten om de koopjesjagers aan te kunnen.

De vorig jaar verlaagde accijns op benzine gaat vanaf volgende maand met zo’n 14 cent per liter omhoog. Diesel wordt dan al 10 cent duurder. Dat maakt een volle tank al snel meerdere euro’s duurder. Een volgende stap om de koopkrachtmaatregel af te bouwen volgt mogelijk begin volgend jaar.

BETA-voorzitter Ewout Klok, zelf ook pomphouder, verwacht dat de verhoging van de accijns precies op 1 juli zal leiden tot flink hogere prijzen. Hij denkt niet dat, zoals marktdeskundige Paul van Selms van UnitedConsumers eerder inschatte, pomphouders voor die tijd al geleidelijk hun prijzen opschroeven. “Als consument zou je je dan belazerd voelen”, zegt Klok. “Commercieel gezien is het wel heel slim, maar de onderlinge concurrentie geeft daar geen ruimte voor.”

De vereniging voor zelfstandige pomphouders vreest dat de verhoging van de accijns Nederlandse pomphouders wel veel klanten zal gaan kosten. Klok: “Vooral in het grensgebied krijgen ondernemers het zwaar. Nu hadden we geluk dat we ongeveer op hetzelfde prijsniveau zaten als België en Duitsland. Maar nu prijzen we onszelf weer helemaal uit de markt. Het is idioterie dat de accijns tussen landen zo verschilt.”

Klok denkt dat de duurdere brandstof ook gaat leiden tot prijsverhogingen in de supermarkt. “Het vervoeren van brood en kaas kost ook weer meer. We zijn een transportland”, licht de voorzitter toe.