Rutte over ‘nevenschade’: in lang debat valt woord soms verkeerd

Premier Mark Rutte begrijpt dat het woord “nevenschade” over de ellende van inwoners van het aardbevingsgebied verkeerd kan vallen. “Ik ga er alleen nu geen excuus voor maken”, voegt hij toe. “In een debat van negen uur zullen er woorden zijn waarvan je achteraf denkt: net niet het goede woord. Maar dat hoort bij debatten voeren.”

Rutte stond deze week urenlang tegenover de Tweede Kamer voor een debat over het verslag van de enquêtecommissie die het Groningse gasdossier onderzocht. Daarin noemde hij de “nevenschade” van de gaswinning “gigantisch”, maar het woord viel bij een aantal Groningers verkeerd. Zo ook bij SP’er Sandra Beckerman. Maar Rutte benadrukte dat hij dat woord alleen gebruikte om het verschil aan te geven tussen het toeslagenschandaal en het Groningse gasdossier. Bij het schandaal met de kinderopvangtoeslag was “alles fout”, terwijl de gaswinning Nederlanders ook veel goeds bracht.

De premier zei in zijn wekelijkse persconferentie desgevraagd ook dat er van de oliemaatschappijen “wel een ander gebaar had kunnen komen” naar aanleiding van het rapport van de enquêtecommissie. Vanuit de Tweede Kamer kwam in het debat over Groningen kritiek dat de premier te veel aan de kant van de grote bedrijven zou staan. Maar Rutte sluit zich aan bij de woorden van staatssecretaris Hans Vijlbrief, die zegt “woedend” te zijn over de opstelling van Shell en Esso. De ‘olies’ willen een deel van de afhandeling van de bevingsproblemen niet betalen.