Eerste officiële tropische dag van het jaar gemeten

Het is zondag de eerste officiële tropische dag van het jaar. In De Bilt werd het om 14.20 uur 30,0 graden. Ook elders in het land is het tropisch warm, meldt Weeronline. De hoogste temperatuur tot dusver is 31,2 graden, gemeten in Gilze-Rijen en Hoek van Holland.

De eerste officiële tropische dag van het jaar is drie weken vroeger dan gebruikelijk. Gemiddeld gebeurt dat pas voor het eerst op 1 juli. Lokaal kwam het vrijdag al tot een tropische dag, in het Limburgse Arcen ging het kwik om 15.30 uur naar 30,5 graden.

Vorig jaar steeg het kwik in De Bilt op 18 juli voor het eerst tot 30 graden. In 2021 werd de eerste officiële tropische dag gemeten op 17 juni en het jaar daarvoor op 26 juni. Het record van de vroegste tropische dag in De Bilt staat op 9 mei 1976.