Oud-NAVO-baas: geef Oekraïne langjarige veiligheidsgaranties

Oekraïne moet “stevige en langjarige” veiligheidsgaranties van de NAVO krijgen, op de top in Vilnius van volgende maand. Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO, hoopt en verwacht dat die afspraken ook worden gemaakt. “Dan is het niet nodig dat er wordt meegevochten in Oekraïne”, zei hij in het tv-programma Buitenhof.

Hij reageert daarmee op uitspraken van zijn opvolger Anders Fogh Rasmussen die deze week in een interview zei dat sommige NAVO-landen wellicht bereid zijn Oekraïne binnen te trekken als er op de NAVO-top in Vilnius geen veiligheidsgaranties aan Oekraïne worden gegeven. De Hoop Scheffer denkt niet dat er een “reële kans” bestaat dat NAVO-landen gaan meevechten.

Het zou bovendien riskant zijn, waarschuwt De Hoop Scheffer. Stel dat NAVO-bondgenoot Polen gaat meevechten, dan vreest hij dat de Russische president Vladimir Poetin ervan uitgaat in oorlog te zijn met de NAVO. Als Poetin dan vervolgens een stukje Polen ingaat en Polen artikel 5 van de NAVO inroept, “komen we wel in erg modderige wateren terecht”, analyseert De Hoop Scheffer. Artikel 5 zegt dat een aanval op één, een aanval op allen is.

De voormalige secretaris-generaal van de NAVO vindt het daarom belangrijk dat de NAVO volgende maand langjarige veiligheidsgaranties aan Oekraïne geeft. “Zodat Poetin het nooit meer in zijn hoofd zal halen” om een ander land binnen te vallen.

Als de NAVO-lidstaten, inclusief de Verenigde Staten, instemmen met die veiligheidsgaranties, is dat een “omslagpunt”. “Maar dan zullen ook alle NAVO-lidstaten, inclusief Nederland, die verplichting financieel en politiek moeten aangaan”, zei De Hoop Scheffer.

Hij benadrukte dat het om de toekomst van Europa gaat. “Als Rusland deze oorlog wint, dan zal het Europa dat we nu kennen, het Europa met veel meer vrede in ons DNA dan oorlog, teloorgaan.”