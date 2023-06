Eerste zeilers Ocean Race bereiken finish bij Scheveningen

In Den Haag komen zondag en de dagen erna mogelijk enkele duizenden mensen samen voor The Ocean Race, de grootste zeilwedstrijd ter wereld. De voorlaatste etappe van de wedstrijd eindigt in Scheveningen. Daar is een heel evenement omheen gemaakt. De eerste schepen komen waarschijnlijk zondag tussen 13.00 en 15.30 uur aan. Ook koning Willem-Alexander is daarbij.

Tijdens de tussenstop in Den Haag zijn er races in de haven van Scheveningen. Ook zijn er optredens, staan er zeil-simulatoren en zijn er winkeltjes. Volgende week beginnen de zeilboten aan de laatste etappe van dit jaar. Dan verlaten ze Scheveningen en zetten ze koers naar de eindstreep bij het Italiaanse Genua.

De organisatoren en de gemeente Den Haag hebben maatregelen genomen vanwege de verwachte hitte. Zo kunnen bezoekers gratis drinkwater tappen en is er zonnebrandcrème beschikbaar bij een EHBO-post. Via omroepinstallaties krijgen bezoekers te horen dat ze goed moeten drinken en beschutting moeten zoeken.

De vorige editie van de zeilrace eindigde in juni 2018 in Den Haag. Toen stonden ongeveer 88.000 mensen naar de finish te kijken, en het randprogramma trok meer dan 200.000 bezoekers.

In augustus is het wereldkampioenschap zeilen voor de kust bij Scheveningen.