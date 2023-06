Project Hedwigepolder afgerond, bezoekers welkom op open dag

De werkzaamheden voor het terugbrengen van eb en vloed en de herinrichting van de Hertogin Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen zijn afgerond na een jarenlange politieke en maatschappelijke discussie tussen voor- en tegenstanders van ontpoldering. Bezoekers zijn zondag tussen 10.30 en 16.30 uur welkom om het nieuwe getijdengebied te verkennen.

De Hedwigepolder was in 1907 ingepolderd en werd vooral voor de landbouw gebruikt. Ondanks verzet vanuit de politiek en door bewoners tegen het afstaan van landbouwgrond voor natuurherstel besloot het Rijk in 2012 definitief eb en vloed in het gebied terug te brengen. Samen met de net over de grens gelegen Prosperpolder gaat het om een gebied van 465 hectare.

Vorig jaar oktober stroomde voor het eerst water uit de Westerschelde het gebied van de Hedwigepolder en Prosperpolder binnen. De provincie Zeeland verwacht dat nu een gebied ontstaat dat zich goed leent voor natuurbeleving en recreatie. Daarom is er een panoramaheuvel gemaakt. Daarop moet een uitkijk- en radartoren met informatiecentrum, expositieruimte, horeca, slaapplaatsen en terras komen.

Bezoekers kunnen op de open dag de panoramaheuvel verkennen. Ook zijn er onder meer excursies met een gids, kunnen bezoekers een rit maken met een zonnetrein en is het mogelijk vogels te spotten.