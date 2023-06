Regeling: boer is piekbelaster vanaf jaarlijks 2500 mol neerslag

Boeren hebben vanaf maandag duidelijkheid wanneer zij wel of niet een zogeheten ‘piekbelaster’ zijn: als door hun bedrijf jaarlijks 2500 mol stikstof neerslaat op gevoelige natuur, komen zij in aanmerking voor de regeling. Het gaat dan om neerslag binnen 25 kilometer van het bedrijf. Een ‘mol’ is een scheikundige eenheid waarmee het gewicht van neerslaande deeltjes kan worden berekend.

Boeren kunnen vanaf maandag online checken of hun bedrijf onder de regeling valt. Als dat zo is, maken zij aanspraak op de volgens stikstofminister Christianne van der Wal “woest aantrekkelijke” regeling. Zij kunnen zich dan laten uitkopen voor 120 procent van de waarde van hun bedrijf. Deze regeling is open vanaf 3 juli en sluit begin april volgend jaar.

De regeling is vrijwillig, schrijft Van der Wal. Ze laat ook weten dat boeren die nu onder de regeling vallen niet per definitie later in aanmerking komen voor verplichte maatregelen. Wel benadrukt ze dat er geen aantrekkelijkere regeling zal komen dan die er nu ligt. Ook heeft het kabinet eerder gezegd dwang niet te schuwen als er niet genoeg stikstof gereduceerd wordt.

In totaal gaat het om ongeveer 3000 boeren die onder deze piekbelastersaanpak vallen. Ongeveer 60 procent van hen heeft het bedrijf in Gelderland.

Ook kunnen boeren kijken of zij in aanmerking komen voor verplaatsing van hun bedrijf, of dat zij met innovatie genoeg stikstof kunnen reduceren. Voor regelingen hiervoor komen ongeveer 8000 boeren in aanmerking. Deze regeling eindigt eind dit jaar.

Het ministerie heeft een belteam opgezet om boeren te helpen bij het maken van een keuze van welke regelingen zij gebruik kunnen maken.