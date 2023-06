Mogelijk ‘kindvriendelijk’ alternatief voor knoopcelbatterij

Wetenschappers en artsen hebben patent aangevraagd voor de uitvinding van een knoopcelbatterij die volgens hen niet zo gevaarlijk is als die wordt ingeslikt. Ze zeggen dat er elk jaar in de hele wereld circa 2000 kinderen sterven door het opeten van zo’n batterijtje en ook honden krijgen ze weleens binnen.

Het gaat om de platte batterijtjes die bijvoorbeeld in led-kaarsjes zitten en in beweegbare knuffelspeeltjes. “Wanneer een knoopcelbatterij wordt ingeslikt komt elektrische lading vrij die onmiddellijk weefsel begint op te lossen, wat kan leiden tot blijvende schade of zelfs overlijden”, aldus de TU Delft. Wetenschappers van deze instelling en van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) gingen aan de slag om een veiliger alternatief te bedenken.

Ze ontwierpen een prototype met een zekering. “Na inname wordt de stroom automatisch onderbroken waardoor ernstig letsel, weefselschade of zelfs overlijden voorkomen wordt”, melden ze nu.

De wetenschappers wijzen op het verhaal over de Amerikaanse peuter Reese Hamsmith, die achttien maanden was toen ze overleed na het inslikken van een knoopcelbatterij. “Haar moeder zet zich sindsdien in voor de bewustwording van de gevaren van knoopcelbatterijen voor jonge kinderen en het bevorderen van de veiligheidsvoorschriften.”

De uitvinding is nog lang niet op de markt. Wie intussen een gewone knoopcelbatterij inslikt kan het beste honing eten en zo snel mogelijk naar een dokter gaan. De uitvinders hebben ook nog een andere tip: “Het gevaar komt ironisch genoeg van gebruikte/lege batterijen die ouders goedbedoeld verzamelen en eens in de zoveel tijd naar de recyclebak brengen. Laat lege batterijen niet slingeren.”