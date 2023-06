Eredoctoraat voor president Hoge Raad

Tilburg University heeft een eredoctoraat toegekend aan de president van de Hoge Raad, Dineke de Groot. De eerste vrouwelijke president van de hoogste rechtsprekende instantie in ons land wordt ermee geëerd wegens haar volgens de universiteit “uitzonderlijke maatschappelijke verdiensten en academische prestaties op het terrein van de verbinding van rechtspraak en samenleving”.

De Groot, ook hoogleraar Rechtspraak en conflictoplossing aan de Vrije Universiteit, “verdedigt zelfverzekerd het belang, de positie en rol van rechtspraak en het recht in de samenleving. Zeker met het oog op de huidige maatschappelijke uitdagingen, zoals polarisatie en twijfels over het vermogen van de overheid om alle problemen op te lossen, is dit essentieel voor het vertrouwen van burgers in de rechtsstaat”, zegt de universiteit.

Ze heeft intussen “oog voor de positie van de zwakkere partij in de samenleving”. De Groot krijgt het eredoctoraat tijdens de Dies Natalis van Tilburg University op 16 november.