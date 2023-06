Minister Adema over landbouwoverleg: we zijn er nog lang niet

Landbouwminister Piet Adema noemt het overleg over het landbouwakkoord “ingewikkeld”, volgens hem zijn de betrokken partijen “er nog lang niet”. Dat zei de minister voorafgaand aan een nieuwe overlegronde, die woensdagochtend van start is gegaan.

“Of we er wel uitkomen, dat moeten we afwachten. We moeten gewoon weer het gesprek met elkaar gaan voeren”, aldus Adema. Wel stelt hij dat het overleg met elke bijeenkomst steeds “een stapje verder” komt. “Het gaat om hele grote opgaven voor de agrarische sector. Maar ook de wensen van het kabinet zijn groot, dus die belangen moet je bij elkaar brengen. Dat dat niet van vandaag op morgen gebeurt, dat is logisch en inherent aan dit soort processen” zegt de minister.

Het overleg vindt plaats aan de zogeheten hoofdtafel, waar naast de agrarische organisaties ook de provincies, vertegenwoordigers van de supermarkt- en levensmiddelenbranche (CBL en FNLI) en de natuur- en milieuorganisatie LandschappenNL meepraten. Volgens Adema liggen woensdag vier grote thema’s op tafel, waaronder grondgebondenheid en perspectief voor jonge boeren. Daarnaast zal worden gepraat over de zogeheten PAS-melders. Die boeren zitten juridisch klem, nadat de rechter in 2019 oordeelde dat zij toch niet zonder vergunning stikstof mogen uitstoten.

Daarnaast zijn er nog onderwerpen als de positie van onder meer banken en veevoerbedrijven. “Maar als je de grote thema’s hebt gehad, dan is dat nog veegwerk, bij wijze van spreken. Er is dus nog echt heel veel werk te doen, maar aan de andere kant; de grote thema’s moeten wel worden opgelost”, zegt de minister.

Het secretariaat van het landbouwakkoord heeft al uitgesproken woensdag geen conceptakkoord te verwachten. Wel wordt een onderhandelingsresultaat nagestreefd dat betrokken organisaties eventueel aan hun bestuur voor kunnen leggen. Daaruit moet een conceptakkoord volgen. Maar een onderhandelingsresultaat blijft al maanden uit, waarbij deadlines steeds zijn uitgesteld.

Ook al laat een definitief landbouwakkoord al een tijd op zich wachten, Adema durft al te kijken naar de periode daarna. “Het gaat hier ook om het creëren van een nieuwe basis van vertrouwen, waarop we het gesprek met elkaar kunnen blijven voeren. Het is dus tweeledig: het gaat om grote opgaven en grote afspraken, maar ook de basis voor een hernieuwde samenwerking tussen de overheid en de sector.”