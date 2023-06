Nieuw bestuur Gelderland wil meer kernenergie en minder wolf

De provincie Gelderland gaat de komende jaren inzetten op onder meer kernenergie en het verlagen van de beschermde status van de wolf. Woensdag werd in het provinciehuis in Arnhem het akkoord ‘Gelderland gewoon doen’ door de partijen officieel getekend.

Het nieuwe bestuur bestaat uit de BoerBurgerBeweging (BBB), VVD, CDA, ChristenUnie en de SGP. Samen hebben de partijen 30 van de 55 zetels in het Gelderse parlement.

In het akkoord staan veel punten die verwacht konden worden van een bestuur waarin BBB een hoofdrol speelt. Zo valt onder het kopje Landbouw in een van de eerste zinnen al “geen gedwongen uitkoop” te lezen, verwijzend naar de optie om boeren gedwongen te laten stoppen. De “streefdatum” voor “oplossingen voor stikstof” is het jaar 2035 – en dus niet 2030 zoals het kabinet in Den Haag tot nu toe wil.

Daarnaast gaat de provincie “lobbyen zodat de beschermde status van de wolf naar beneden gaat”. De Gelderse BBB-fractie pleitte direct na de verkiezingen al voor het toestaan van schieten op de wolf. Verder wil de coalitie zonnepanelen “in ieder geval niet op goede landbouwgrond” plaatsen.

Het woord zonnepanelen komt sowieso maar één keer voor in het akkoord. Ook komen er als het aan de coalitie ligt “geen nieuwe wind-initiatieven in behandeling”. Om de klimaatdoelen te halen wil het bestuur vooral “meer werk” maken van kernenergie. “We beschouwen de bouw van een kleine kerncentrale (kleine modulaire reactor) als een serieus alternatief.”

Volgens formateur Ank Bijleveld zijn er ruim voor het akkoord openbaar was al veel meningen gedeeld over het nieuwe bestuur. Tijdens de presentatie van het akkoord woensdag riep ze mensen op om de nieuwe coalitieleden “te beoordelen op hun daden”.

Het beoogde college van Gedeputeerde Staten – het ‘kabinet’ in de provincie – bestaat uit twee BBB’ers: Ans Mol (wethouder in de gemeente West Maas en Waal) en voormalig CDA’er en bestuurder bij landbouworganisatie LTO Harold Zoet. Zij hebben onder meer de onderwerpen landbouw, stikstof en energie toebedeeld gekregen.

De andere vier partijen leveren elk één gedeputeerde. Zittende bestuurders Peter Drenth (CDA) en Helga Witjes (VVD) blijven aan in het nieuwe college. De gedeputeerden worden eind juni beëdigd.