Kamerleden oneens over optreden tegen desinformatie sociale media

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat het kabinet moet optreden tegen desinformatie op sociale media, maar over de manier waarop verschillen de meningen. D66 en CDA vinden dat de identiteit van gebruikers bekend moet zijn bij de platforms om makkelijker op te kunnen treden tegen strafbare feiten. Dat moet het makkelijker maken om op te treden als er strafbare feiten worden gepleegd. De VVD is hier fel tegen en ziet liever dat algoritmes (door computer uitgevoerd stappenplan, red.) worden verboden als deze bijvoorbeeld gebruikers desinformatie aanbevelen.

Hind Dekker-Abdulaziz (D66) denkt aan een “milde vorm van identificatieplicht” op sociale media. “Wij willen niet dat gebruikers hun naam op hun persoonlijke pagina prijsgeven, maar zouden liever zien dat hun account geverifieerd wordt zoals dat ook al gebeurt bij andere apps zoals Airbnb of SnappCar.” Via de laatstgenoemde platforms worden appartementen en auto’s verhuurd. Het plan moet ervoor zorgen dat ingegrepen kan worden als mensen op sociale media oproepen tot geweld of andere strafbare feiten plegen. Regeringspartij CDA staat hier ook positief tegenover.

“Ik ben eigenlijk best verbaasd dat een partij als D66 dit voorstel doet”, zegt Queeny Rajkowski (VVD). Zij vreest dat mensen die spelen met vragen over hun gezondheid of seksuele geaardheid niet durven te zoeken naar antwoorden op sociale media als hun identiteit bekend is bij de techbedrijven. Ook PvdA is kritisch over het voorstel van D66.

Nieuwe Europese wetgeving maakt het binnenkort mogelijk dat toezichthouders algoritmes van sociale media kunnen bekijken. Rajkowski wil dat daar aan wordt toegevoegd dat “het extremistische en polariserende deel” uit deze digitale stappenplannen kan worden gehaald. Ze wijst naar onderzoeken waaruit blijkt dat sociale media bewust meer aandacht geven aan extreme en feitelijk onjuiste berichten. Dat wil ze veranderen, zodat sociale media neutraal zijn.

“U weet wat neutraal is, wij weten dat niet altijd”, zegt Evert Jan Slootweg van het CDA, die hierin een klassieke tegenstelling ziet tussen christendemocratische en liberale partijen. Hij is er beducht voor dat de politiek zegt: “mijn opvattingen zijn neutraal en alle andere opvattingen zijn dat niet.”

Danai van Weerdenburg (PVV) is ook tegen moderatie van algoritmes omdat ze vreest voor censuur. Op sociale media moet niet alleen ruimte zijn voor “mainstream standpunten”, vindt ze. GroenLinks, PvdA en D66 staan wel positief tegenover het plan van de VVD.