Vrouw (35) overleden na aanrijding Rotterdam, doorrijder opgepakt

Een 35-jarige vrouw die dinsdagavond in Rotterdam werd aangereden door een busje, is in de nacht van dinsdag op woensdag overleden. Een 38-jarige man uit Rotterdam die ervan wordt verdacht dat hij na het ongeluk is doorgereden, is door de politie gearresteerd.

Het ongeluk gebeurde rond 23.20 uur op de kruising Mathenesserweg-Schiedamseweg in de Rotterdamse wijk Delfshaven. Het busje reed door, vermoedelijk met flinke schade aan de voorzijde. Later trof de politie het busje geparkeerd aan. Het vrouwelijke slachtoffer, dat uit Rotterdam komt, werd na het ongeluk in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd, maar overleed daar later.