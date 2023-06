Milieucommissie EU-parlement steunt natuurherstelwet Timmermans

De milieucommissie van het Europees Parlement steunt de door Eurocommissaris Frans Timmermans voorgestelde natuurherstelwet. Eerder stemden twee parlementscommissies, die van landbouw en van visserij, juist tegen de omstreden wetgeving.

Door de uitkomst, die er tot het laatst om spande, lijkt het wetsvoorstel meer kans te hebben om volgende maand door het voltallige parlement te worden aanvaard. De wet is bedoeld om de vernietiging aan plant- en diersoorten in Europa te stuiten, maar critici vinden de maatregelen te ver gaan. Die maken het volgens hen in Nederland bijvoorbeeld haast onmogelijk om nog te bouwen en te boeren.