Zoektocht naar vermiste 6-jarige jongen uit Lith

De politie zet donderdag sonarboten in bij de zoektocht naar een 6-jarige jongen uit Lith (Noord-Brabant). Volgens de politie is hij woensdag voor het laatst gezien bij recreatieplas De Lithse Ham.

De melding van de vermissing kwam rond 18.30 uur. De politie denkt dat hij richting het water is gegaan. Daar wordt sinds donderdag door de politie en de brandweer gezocht naar de jongen. Daarbij is een politiehelikopter ingezet. Ook heeft een duikteam van de brandweer in het water gezocht. Vrijdag gaan meerdere eenheden van de politie in de buurt van De Lithse Ham op zoek. De jongen was daar volgens de politie samen met zijn ouders.

De politie heeft donderdag een foto van de jongen verspreid.