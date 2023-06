Van der Tak: belangrijke punten landbouwakkoord nog niet afgetikt

Belangrijke onderwerpen voor het landbouwakkoord zoals geld om inkomenszekerheid voor boeren te regelen en de norm van de hoeveel koeien die er per hectare mogen worden gehouden, zijn nog niet afgetikt. Dat heeft voorzitter Sjaak van der Tak van landbouworganisatie LTO dinsdag gezegd in het radioprogramma Sven op 1.

Volgens de LTO-voorman is er wel voortgang geboekt met het kabinet. Maar dat moet nu met voorstellen komen en die moeten dan ook nog met alle partijen aan de hoofdtafel worden besproken. Toch schat Van der Tak de kans op een akkoord nu hoger in dan voor het ingelaste overleg met het kabinet op woensdag. “Ik heb meer vertrouwen dat er een landbouwakkoord komt dan voor gisteren.”

Heikele punten blijven geld, de boeren willen dat ondanks de eisen die aan hen gesteld worden ze ook nog geld kunnen verdienen, en onder meer de norm voor de hoeveel koeien er per hectare land mogen worden gehouden. Van der Tak hamert erop dat de overheid niet alles met regels moet dichttimmeren, maar ruimte voor “ondernemerschap en vakmanschap” moet laten. “Wij vragen ons af of dit wel een goede norm is en willen aan de knoppen kunnen draaien.”

Een landbouwakkoord is dus nu afhankelijk van waar het kabinet mee komt. “Maar het zit in de kop” bij het kabinet, aldus Van der Tak die een “enorme beweging” heeft gezien van de bewindslieden. “Dat geeft wat meer vertrouwen.”

Eerste Kamer-fractievoorzitter Ilona Lagas van BoerBurgerBeweging was in hetzelfde radioprogramma nog terughoudend. “Vertrouwen moet je altijd hebben, maar het is nu wachten op de uitvoering. Ik ben nog niet zover dat ik het kabinet een pluim uitdeel. Pluimpjes krijg je als het klaar is.”