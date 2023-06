Voorzitter Bouwend Nederland: alle hens aan dek tegen bouwdip

De bouwsector zit in zwaar weer en volgens Bouwend Nederland is het “alle hens aan dek” om de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken. Dat zegt voorzitter van de brancheorganisatie Arno Visser vooruitlopend op de Dag van de Bouw, waarbij zaterdag naar verwachting tienduizenden mensen een kijkje nemen achter de hekken van ruim 160 bouwplaatsen.

Onlangs kondigde minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) aan dat hij volgend jaar een dip verwacht in de woningbouwproductie. Volgens Visser zijn de zorgen in de bouwsector groot. “Het is lastig projecten van de grond te krijgen”, zegt hij. “Wat nu wordt gebouwd is vaak tien tot vijftien jaar geleden al opgestart. Op dit moment zitten de grote problemen vooral bij nieuwe projecten. Zelfs van die waarbij de vergunningen al zijn verleend, kun je je afvragen of ze nog wel doorgaan.”

Volgens de voorzitter ligt de oorzaak in een “gevaarlijke cocktail” van meerdere factoren tegelijk. Zo spelen volgens hem de internationale ontwikkelingen mee, zoals de gestegen rente wat zorgt voor uitval van de vraag. “Maar in Nederland hebben we te maken met een extra bijzondere situatie, wat de gevolgen nog steviger maakt. Hier heb je een stapeling van regels en strikte voorwaarden waarom je op bepaalde plekken niet mag bouwen plus daarbij nog de stikstofproblematiek.”

Het is dan ook van groot belang dat de overheid zich concentreert op zaken waarop invloed kan worden uitgeoefend, meent Visser. “Voorwaarden die je zelf stelt, kun je ook zelf beĆ«indigen.” Volgens de voorzitter zijn bijna een miljoen woningen nodig. “De overheid moet flexibeler omgaan met de regels en zorgen voor meer diversiteit in bouwlocaties, zoals bijvoorbeeld niet vooral binnen de steden bouwen. Dat maakt de uitvoer van projecten makkelijker en betaalbaarder en we kunnen beter inspelen op wat mensen willen.”

De voorzitter verheugt zich op zijn eerste Dag van de Bouw als voorzitter van de brancheorganisatie, waar hij in maart de functie overnam van Maxime Verhagen. Zelf is hij zaterdag in Rotterdam-Zuid bij woningbouwproject De Kuil, waar minister De Jonge het evenement officieel opent. Visser raadt mensen vooral aan eens te informeren naar de duurzame innovaties op de bouwplaatsen. “Ik vind het heel gaaf te zien hoe die cultuuromslag naar duurzaam bouwen gaande is. Soms moet je er wel goed voor kijken, want je ziet niet zo snel dat het beton dat wordt gegoten gerecycled is.”