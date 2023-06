Jongerenclub SGP schorst door moslim-uitspraak bekritiseerd lid

Het bestuur van de SGP-jongeren (SGPJ) heeft iemand geschorst die in een documentaire van omroep PowNed een stevige uitspraak deed over moslims. Het Reformatorisch Dagblad schrijft dat de woorden aanleiding zijn geweest Mathijs van der Tang te royeren. Het bestuur zegt in een reactie dat het klopt dat het lid is geschorst, maar dat de berichtgeving over de toedracht niet klopt. De SGPJ willen verder niet op de zaak ingaan.

“Ik vind het de taak van de politiek om de christelijke gemeenschap hier te beschermen en dus ook moslims te weren”, zei Van der Tang vorige maand in een aflevering van de documentaireserie Rutger en de Nationalisten.

De uitspraak zorgde voor opschudding binnen de SGPJ. Het bestuur voelde zich geroepen om afstand te nemen van de uitspraken. De woorden zijn op eigen titel gezegd en passen ook niet bij de organisatie, was te lezen in een persbericht. “Mensen actief terugsturen op basis van hun geloofsovertuiging kan niet”, schreef het bestuur. “(Inter)nationale afspraken voorkomen dit en christelijke barmhartigheid vereist dat we oog hebben voor de naaste in nood.”

“Schorsingsprocedures horen vertrouwelijk te zijn”, zegt het bestuur in een reactie. De leiding betreurt dat het royement in de openbaarheid is gekomen. Vanwege de vertrouwelijkheid wil de jongerenclub niet toelichten waarom Van der Tang is geschorst.