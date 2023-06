Waarschuwing voor blauwalg in opwarmend water

Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen waarschuwen zwemmers voor blauwalg. Deze ziekmakende bacterie groeit razendsnel als het water in plassen en meren opwarmt. De watertemperatuur stijgt de laatste dagen snel doordat het steeds maar erg warm blijft, terwijl het waterpeil zakt door verdamping. Hondenbezitters moeten hun dier ook niet zomaar in vijvers of ander stadswater laten springen, aldus de waterbeheerders.

Gelderland heeft bij verschillende zwemplassen in de Achterhoek en bij de Veluwe al waarschuwingsborden geplaatst. Waterschap Delfland, waar Rotterdam en Den Haag onder vallen, waarschuwt voor blauwalg in onder meer de zwemplassen in het Delftse Hout, Wollebrand en Krabbeplas. Voor zwemplas Madestein geldt zelfs een negatief zwemadvies, zwemmen in deze plas wordt afgeraden. Ook waterschap Vechtstromen in Twente en een deel van Drenthe ziet blauwalg opduiken. Scheldestromen in Zeeland raadt af om te gaan zwemmen in plassen die niet fris ruiken.

Blauwalg is een bacterie die in warm water een drijflaag vormt. In die drijflaag worden gifstoffen ofwel toxines gevormd, waar mensen en dieren erg ziek van kunnen worden. Nu het steeds heel warm blijft duiken ook andere ziektes op in open zwemwater, zoals de onschuldige maar zeer hinderlijke zwemmersjeuk. Er is nog geen botulisme gemeld. Die ziekte waar eenden en vissen aan sterven gedijt ook goed bij aanhoudende warmte. Als het zondag of maandag gaat regenen, zoals wordt verwacht, koelt het water in plassen en meren af en verdwijnen de besmettingen weer.

De waterbeheerders controleren in het zwemseizoen honderden plekken met natuurwater in het hele land. Op zwemwater.nl is te zien waar veilig gezwommen kan worden.