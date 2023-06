Andere festivals vragen zelden ‘fee’ aan pers, maar oordelen niet

De meeste grote Nederlandse muziekfestivals vragen geen ‘charity fee’ aan journalisten om toegang te krijgen, en zij zijn het ook niet van plan. Maar ze veroordelen Lowlands niet voor het verzoek dat het festival in Biddinghuizen nu aan journalisten en fotografen doet om een tientje te betalen. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP langs diverse grote evenementen.

Pinkpop, dat afgelopen weekend plaatsvond, vraagt geen fee aan journalisten. Een woordvoerder laat weten “geen mening” te hebben over het initiatief van Lowlands. Ook Zwarte Cross laat aan het ANP weten “niet van plan te zijn” een toegangsheffing in te voeren.

De organisatie van Into The Great White Open laat weten zich “niet geroepen te voelen om te oordelen wat een ander doet”, aldus een woordvoerder. “Wij doen dingen op onze eigen manier. Bij ons zijn journalisten met een goed plan en een scherpe pen altijd welkom. Daar hoeven ze niet voor te betalen.” Ook bij Down The Rabbit Hole is een fee dit jaar niet aan de orde, laat concertorganisator MOJO weten.

Alleen het International Film Festival Rotterdam vraagt al wel een aantal jaren 50 euro aan journalisten voor een accreditatie. “Hiermee heeft de journalist toegang tot het volledige IFFR-filmprogramma, netwerkevenementen en een onlinevideotheek”, meldt een woordvoerder. “De fee die IFFR hanteert is gelijk aan vergelijkbare festivals zoals IDFA en Locarno, maar minder dan de fee die journalisten betalen voor Berlinale.” Volgens de woordvoerder zijn er de afgelopen jaren nog geen journalisten geweest die niet wilden komen vanwege deze heffing.

Het plan van MOJO om journalisten en fotografen te laten betalen om het festivalterrein op te mogen, stuitte de afgelopen dagen op veel boze reacties. Diverse media zeggen dat zij geen verslag van het evenement gaan doen als MOJO vasthoudt aan deze eis. De NOS, het AD, het ANP en Omroep Flevoland hebben dit aan MOJO laten weten. Zij vinden dat journalisten niet zouden moeten betalen om hun werk te doen.

De NVJ noemt het besluit van MOJO “principieel onjuist” en “een slecht signaal”. Gesprekken tussen de NVJ en MOJO hebben vooralsnog niets opgeleverd, laat de journalistenvakbond weten. Lowlands is 18, 19 en 20 augustus in Flevoland.