In het centrum van Den Haag is dinsdag iemand om het leven gekomen door een steekincident in een winkel. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het incident vond rond 07.00 uur plaats in een winkelpand aan de Turfmarkt, meldt de politie. Meer informatie ontbreekt.

Volgens Omroep West vond de steekpartij plaats in een vestiging van Albert Heijn.