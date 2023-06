Leefbaarste steden: Amsterdam uit top 10, Rotterdam duikelt

Amsterdam behoort niet meer tot de tien leefbaarste steden wereldwijd. De Nederlandse hoofdstad, vorig jaar negende, valt weer buiten de top 10 in de jongste ranglijst van de onderzoeksdivisie van de Britse uitgever The Economist Group. Rotterdam duikelt zestien plaatsen naar plek 44, en zakt daarmee net zo ver als de Britse stad Manchester.

Amsterdam komt nog maar op de 20e plek. West-Europese steden hebben het zwaar te verduren door meer maatschappelijke onrust en stakingen, stelt het Amerikaanse Forbes. Zo verdween ook het Duitse Frankfurt am Main uit de top tien.

De leefbaarste stad op de wereld blijft de Oostenrijkse hoofdstad Wenen, gevolgd door de Deense hoofdstad Kopenhagen en de Australische stad Melbourne. Onderaan de lijst van 173 steden bungelt de Syrische hoofdstad Damascus. De Oekraïense hoofdstad Kyiv komt op plek 165. Door de Russische bombardementen scoort de infrastructuur hier het slechtst van alle steden.

De Economist Intelligence Unit beoordeelt de steden op stabiliteit, gezondheidszorg, cultuur en milieu, onderwijs en infrastructuur. Volgens de onderzoekers is het leven in de onderzochte steden “iets beter” dan de afgelopen vijftien jaar. Steden in de regio Azië-Stille Oceaan hebben zich het meest hersteld van de gevolgen van de coronacrisis.