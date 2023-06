Aboutaleb: arrestant die overleed was in nood en had hulp nodig

Burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb is ervan overtuigd dat alles in het werk wordt gesteld om duidelijkheid en openheid te geven over wat er is gebeurd bij de arrestatie vorige week in Rotterdam waarbij een man na zijn aanhouding overleed. “Een man in nood die hulp nodig had, maar in een situatie kwam die niemand wenste. Een trieste wending,” aldus de burgemeester.

Dat zegt Aboutaleb in reactie op de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie donderdag dat het optreden van de politie bij een arrestatie op 9 juni op de ’s-Gravenweg in Rotterdam, een rol heeft gespeeld bij het overlijden van de man.

“Mijn medeleven gaat uit naar de nabestaanden van de jongeman. Ik wens alle betrokkenen sterkte en wijsheid. Ik ben voor de nabestaanden graag beschikbaar om waar nodig hulp en ondersteuning te bieden”, aldus Aboutaleb in een reactie.