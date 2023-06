Drukke campings en extra waterpunten tijdens TT in Assen

De campings in de omgeving van de TT van Assen gaan een druk weekend tegemoet. In de binnenstad van de Drentse stad was het in de nacht van donderdag op vrijdag al “leuk en gezellig” met duizenden motorsportfans die op bezoek zijn in Assen, aldus een woordvoerder van de gemeente. Wegens de verwachte warmte is er volgens de organisatie veel water beschikbaar. Ook is er bij de medische dienst extra aandacht voor mensen die last hebben van de hitte.

“We zijn alles gewend”, zegt de woordvoerder van het TT Circuit over de verwachte warmte. “Er zijn uiteraard maatregelen genomen, zoals extra punten waar je water kan tappen. We hebben dit vaker meegemaakt en zijn overal op voorbereid.” Hoeveel mensen dit jaar precies op de TT van Assen afkomen is nog niet te zeggen. “We zijn zeer tevreden over de voorverkoop”, aldus de woordvoerder. Vorig jaar telde de organisatie 166.000 bezoekers bij het motorsportevenement in Drenthe. Rondom het evenement is ook het TT Festival georganiseerd.

Motorsportfans zorgden volgens de gemeente in de nacht van donderdag op vrijdag al voor gezelligheid in de binnenstad. Ook was het donderdag en vrijdagochtend drukker op de wegen richting het circuit en de nabijgelegen campings, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. Zaterdag wordt het nog drukker, verwacht hij. Zondag wordt de drukste dag, dan is de race. “Vandaag zien we veel campinggasten die het hele weekend blijven. Zij strijken neer op de diverse campings rond het circuit.”

Die campings in Assen gaan een druk weekend tegemoet. Minicamping De Gouberville laat weten dat er bij hun “geen gras meer te zien is”. Al het gras wordt benut voor de vele tientallen tentjes. “Elk jaar is het weer een re√ľnie met vaste gasten”, zegt de eigenaar van de camping op ruim 1 kilometer afstand van het circuit. Er staan onder meer Duitsers, Engelsen en Noren. “Alleen maar motorvolk, beregezellig.” Ook Vakantiepark Witterzomer heeft het volgens een woordvoerder “heel erg druk”. “Veel Duitsers, Denen en bezoekers uit Zweden en Finland.” Camping Graswijk heeft het dit weekend “lekker druk” en spreekt van een “leuke sfeer” op de camping. Zij zien voornamelijk Nederlandse gasten, maar ook Europese motorsportfans weten de camping te vinden.