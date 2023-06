Van der Burg deelt kritiek over slechte crisisnoodopvang

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) deelt de kritiek van het Rode Kruis over de slechte omstandigheden in de crisisnoodopvang voor asielzoekers. “Op een aantal plekken kan de zorg niet worden geleverd die je eigenlijk wel zou moeten leveren. Tegelijkertijd ben ik blij dat we die crisisopvang hebben in Nederland. Het alternatief zou zijn dat mensen in het gras slapen en dat willen we niet”, zei Van der Burg voor het begin van de ministerraad.

Van der Burg wil zo snel mogelijk van de crisisopvangplekken af, “maar niet voordat we voldoende structurele plekken hebben om mensen op te vangen.” Dat is nog lang niet het geval.

De combinatie van een “buitengewoon hoge instroom” van asielzoekers en de 100.000 Oekra├»ners die Nederland heeft opgevangen, “maakt dat we crisisnoodopvang nodig hebben en dat de voorzieningen niet op orde zijn”, zegt Van der Burg. Ook de afbouw van asielopvang in 2016 leidt nu tot problemen. “Die hadden we niet moeten afbouwen. Dat had enorm geholpen”, herhaalde hij.

In een maandag verschenen rapport stellen het Nederlandse Rode Kruis, Dokters van de Wereld en expertisecentrum Pharos dat de zorg voor asielzoekers in de meeste crisisnoodopvanglocaties onvoldoende is. Er is sprake van onder meer slechte huisvesting, gebrek aan privacy, onvoldoende wc’s en douches. Infectieziekten als schurft, diarree en luchtweginfecties komen veel voor op locaties waar de bewoners dicht op elkaar moeten samenleven.

Ook is er niets te doen voor asielzoekers, behalve wachten. “De crisisnoodopvang in zijn huidige vorm is ziekmakend voor bewoners”, concluderen de onderzoekers. Ze bezochten onder andere locaties die uit tenten bestaan, leegstaande kantoorpanden, sportruimten en loodsen. Deze zijn bedoeld voor korte opvang, maar in de praktijk verblijven mensen er vaak maanden.