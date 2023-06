Veel minder plastic flesjes op straat door statiegeldsysteem

Sinds de invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes, zwerven er een stuk minder rond. Ook ander zwerfafval is minder op straat te vinden. Dat schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) op basis van de Zwerfafvalmonitor in een brief aan de Tweede Kamer.

Het aantal kleine plastic flesjes in het zwerfafval is vanaf de invoering van het statiegeld in 2021 ruim gehalveerd ten opzichte van een jaar eerder. Bij de grote plastic flessen was een afname van 33 procent te zien in diezelfde periode. Ook zitten er een stuk minder drankkartons tussen het zwerfafval.

De staatssecretaris is “blij” om te zien “dat we successen boeken in de strijd tegen zwerfafval”. Volgens haar werpt het systeem van statiegeld op kleine plastic flesjes zijn vruchten af. “En dat is fijn om te zien”, aldus de bewindsvrouw.

Sinds april van dit jaar zit er ook statiegeld op blikjes, maar over het effect hiervan valt pas bij de meting van dit jaar iets te zeggen. Heijnen verwacht wel dat deze maatregel een afname van het aantal blikjes in het zwerfafval gaat laten zien.