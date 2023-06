OM in Marengo: alleen levenslange celstraf geschikt voor Saïd R.

Het Openbaar Ministerie blijft erbij: Marengo-hoofdverdachte Saïd R. is betrokken bij meerdere moorden en pogingen daartoe en heeft leiding gegeven aan een criminele organisatie. Het omvangrijke, honderden pagina’s lange en meerdere dagen durende pleidooi van de advocaten van R. heeft de officieren van justitie niet op andere gedachten kunnen brengen. Zij blijven bij hun eerder uitgesproken eis: alleen een levenslange gevangenisstraf kan volstaan.

Het liquidatieproces Marengo zit momenteel in de laatste fase. Maandag stond de repliek van het OM op het programma in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp, dat is de reactie op het pleidooi van de verdediging. Volgende week mogen de advocaten van R. nog eenmaal reageren en krijgt R. zelf de kans om als laatste zijn visie op de strafzaak te geven. Het is nog niet duidelijk of hij daar gebruik van zal maken.

De 51-jarige R. werd in februari 2020 opgepakt in Colombia, nadat hij jarenlang internationaal werd gezocht. In december 2021 is hij aan Nederland uitgeleverd. Hij ontkent alle aantijgingen.

Het OM ziet R. als rechterhand van hoofdverdachte Ridouan Taghi. Ook tegen hem is een levenslange gevangenisstraf geëist. Afgelopen april was zijn advocaat Inez Weski gearresteerd. Ze is opgepakt op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen. Ze zou informatie van Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met zijn contacten in de buitenwereld hebben gedeeld. Na een voorarrest van ongeveer anderhalve maand, is ze nu weer op vrije voeten.

Na haar arrestatie legde ze de verdediging neer. Vorige week werd bekend dat Taghi drie nieuwe advocaten heeft: Michael Ruperti, Arthur van der Biezen en Sjoerd van Berge Henegouwen.

De uitspraak in het liquidatieproces staat gepland op 20 oktober. De rechtbank heeft recentelijk laten weten dat die planning nog altijd overeind staat, maar diverse advocaten – onder wie Ruperti en Weski’s zoon Guy – hebben daar openlijk hun twijfel over uitgesproken.