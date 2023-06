Brandweer klaar met nablussen brand in loods Rotterdam

De brandweer is klaar met het nablussen van de grote brand in een bedrijfsverzamelgebouw in Rotterdam-West. De gemeente heeft de omgeving van het pand afgezet, meldt de veiligheidsregio. Een inzamelingsactie voor de getroffen ondernemers heeft al ruim 275.000 euro opgehaald.

De brand woedde in een loods aan de Keileweg. Kleine ondernemers hadden in het gebouw hun bedrijf zitten. De crowdfunding is gestart om de meer dan veertig creatieve ondernemers een steuntje in de rug te geven. Zij zijn hun werkplaats kwijtgeraakt. Volgens de initiatiefnemer was de loods “uitgegroeid tot een broedplaats voor onder andere meubelmakers, kunstenaars, foodtruckbouwers en muzikanten”.

Woensdagochtend sloegen de vlammen uit het pand en trok een grote rookwolk over de stad. Rond 09.30 uur meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was. Vanwege de grote hoeveelheid rook werd een NL-Alert verstuurd, waarin omwonenden het advies kregen ramen en deuren te sluiten. Bij de brand raakte niemand gewond.