Treinen kunnen donderdagmorgen weer over spoorbrug Nijmegen

Treinen kunnen vanaf donderdagmorgen 07.00 uur weer op de spoorbrug over de Waal bij Nijmegen rijden. Spoorbeheerder ProRail meldde eerder dat de brug in elk geval donderdag nog de hele dag niet gebruikt kon worden, maar later is gebleken dat het defect aan het spoor op de brug in de nacht van woensdag op donderdag tijdelijk gerepareerd kan worden.

Vanaf donderdagochtend moeten treinen wel met een aangepaste snelheid over de brug, aldus een woordvoerder van ProRail. De spoorbeheerder begint pas later met het definitieve herstel van het defect aan het spoor op de brug. Dat is zo complex en ingewikkeld dat het nu te veel tijd zou kosten, zeker gezien een groot festival komend weekeinde bij Nijmegen en de Vierdaagse, die over ruim drie weken van start gaat. Pas na het definitieve herstel mogen treinen weer met de normale snelheid rijden.

ProRail legde het treinverkeer over de spoorbrug dinsdagmiddag stil, nadat gebleken was dat het spoor niet stabiel was. Dat kwam doordat spoorstaven deels losraakten, zo bleek woensdag uit onderzoek van het spoorbedrijf. Afgelopen weekeinde is aan het spoor op de brug gewerkt. Toen zijn nieuwe onderdelen gelegd, die niet goed blijken aan te sluiten op oude onderdelen. Daardoor ontstonden spanningen en raakten spoorstaven los. De bevestigingen op de brug moeten nu opnieuw ontworpen worden en waar nodig vervangen. Met de brug zelf is niks mis.

ProRail kan nog niet zeggen wanneer het probleem definitief verholpen is. Dat hangt volgens een woordvoerder af van de beschikbaarheid van personeel en materiaal. Nu is gekozen voor een tijdelijke oplossing om de brug zo snel mogelijk weer te kunnen gebruiken. De spoorbrug over de Waal is namelijk noodzakelijk voor treinverkeer richting het westen en oosten van het land en terug. Festival Down the Rabbit Hole in Ewijk bij Nijmegen, ten noorden van de spoorbrug, weet dat veel van de 40.000 bezoekers met de trein komen. De Vierdaagse en de bijbehorende feesten zorgen elke dag voor vele duizenden treinreizen. Dat zou niet kunnen als de spoorbrug buiten gebruik was.

De NS verwacht de volledige dienstregeling van en naar Nijmegen donderdagmorgen om 07.00 uur te kunnen hervatten, laat het bedrijf op de website weten. Omreizen via Den Bosch is dan niet meer nodig.