Herstel mensen met langdurige covid gaat nauwelijks vooruit

Veel mensen met langdurige gezondheidsklachten na een coronabesmetting zijn in het afgelopen jaar niet of nauwelijks hersteld. Over het algemeen neemt de ernst van de klachten tot zes maanden na de besmetting iets af, daarna blijven ze stabiel. Dat komt naar voren uit tussentijdse resultaten van het onderzoek naar langdurige covid, uitgevoerd door C-support en het Erasmus MC.

Voor de besmetting had 95 procent betaald werk, nu heeft 68 procent van de deelnemers werk. Van hen is 18 procent volledig ziek gemeld bij hun werkgever en 41 procent werkt minder uren. Van gemiddeld 34 uur werken per week zijn de deelnemers nu naar gemiddeld 19 uur per week gegaan. De rest werkt nu weer evenveel uren als voorheen.

C-support is opgericht om mensen met langdurige covid te ondersteunen. Bijna 4500 deelnemers met langdurige covid vulden in de eerste helft van 2023 de vragenlijsten in. Het onderzoek loopt nog tot februari 2024. Het grootste deel (66 procent) van de deelnemers raakte voor het eerst besmet met het coronavirus in 2020. C-support wijst erop dat de verschillen tussen de patiënten erg groot zijn. “Maar de grilligheid van de klachten is voor iedereen herkenbaar.”

De deelnemers geven hun algemene gezondheid gemiddeld genomen een 52 op een schaal van honderd. De score van een gemiddelde Nederlander komt neer op 82. De meest voorkomende gezondheidsklachten zijn vermoeidheid, problemen met prikkels en concentratieproblemen. Het merendeel van de deelnemers heeft overdag rust nodig op bed of op de bank.

Ook de kwaliteit van leven achten patiënten met langdurige covid lager. Ze geven dat een 5,8 als rapportcijfer, tegenover een 8,9 bij gemiddelde Nederlanders. Sommige deelnemers hebben ook angstklachten (17 procent) of depressieklachten (22 procent). Een op de vijf deelnemers voelt zich erg eenzaam.

Van de deelnemers heeft 72 procent in het afgelopen jaar een terugval van een of meerdere klachten meegemaakt. Zo’n terugval duurde gemiddeld zes weken, en kwam gemiddeld vier keer voor. Een belangrijk deel van de patiënten kreeg een terugval als de mentale inspanning toenam.

Aan het onderzoek doen meer vrouwen mee dan mannen en de leeftijd is gemiddeld 49 jaar. Zo’n 10 procent heeft vanwege een besmetting met het coronavirus in het ziekenhuis gelegen, 9 procent was gevaccineerd voor de eerste besmetting. De helft van de deelnemers raakte in het afgelopen jaar nog een keer besmet met het coronavirus. Soms kreeg iemand daardoor een terugval.