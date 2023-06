Locatie boerenprotest bij tijdelijk Kamergebouw in Den Haag

Het boerenprotest van Farmers Defence Force vindt plaats bij het tijdelijke Tweede Kamergebouw aan de Bezuidenhoutseweg 67 in Den Haag. De locatie is bekendgemaakt via het Telegramaccount van Convoy Nederland.

Volgens een conceptprogramma begint het protest om 13.00 uur, met sprekers als Caroline van der Plas van BBB en Wybren van Haga van BVNL. FDF-voorman Mark van den Oever verricht de aftrap.

Van der Plas liet overigens donderdagochtend bij Goedemorgen Nederland (WNL) weten nog te twijfelen of ze wel zal meedoen aan het protest. Ze zegt het te laten afhangen van wat er de komende uren nog gebeurt. Van der Plas reageerde op het verspreiden van telefoonnummers van verschillende CDA-Kamerleden, na een oproep van Van den Oever om ‘CDA’ers te bellen’.

“Ik wil heel graag dat Farmers Defence Force hier afstand van neemt en de mensen keihard veroordeelt die op deze manier nummers doorsturen en intimiderende berichten sturen naar politici”, aldus Van der Plas bij WNL. “Als ik ga (naar het protest, red.), ga ik het gebruiken als een oproep om aan te geven hiermee te kappen.”

FDF richt zich op sociale media al langer specifiek op het CDA, soms met dreigende taal. “Het CDA gaat de stekker uit het kabinet trekken. Ze weten het zelf nog niet, maar wij weten het wel”, zei FDF-voorman Mark van den Oever in een recente video. Volgens politici zou hij zelf, of zijn aanhangers, de nummers hebben gedeeld. Maar tegen de NOS zei Van den Oever: “Dit is niet van ons, we hebben geen Twitter. Ik heb die nummers niet geplaatst.”