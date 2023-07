Slavernijherdenking Amsterdam rustig verlopen, geen aanhoudingen

De nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij en het Keti Koti Festival in Amsterdam zijn tot nog toe “super rustig” verlopen. Er zijn geen aanhoudingen verricht, laat een woordvoerster van de politie weten. Volgens haar waren de plechtig- en feestelijkheden “fijn en mooi”.

Koning Willem-Alexander bood tijdens de herdenking in het Oosterpark namens Nederland excuses aan voor de rol van Nederland in het slavernijverleden. Op het Museumplein, een paar kilometer verderop, is sinds 13.00 uur het Keti Koti Festival aan de gang en dat duurt nog tot zaterdagavond laat. Op het festival zijn verschillende muzikale optredens en kunnen bezoekers terecht bij tientallen kramen met maaltijden.

Voorafgaand aan de herdenking was er ook een optocht, die deels bestond uit een protestmars, georganiseerd door Zwart Manifest en The Black Archives. Daarmee wilden de organisaties oproepen dat er niet alleen excuses voor het slavernijverleden moeten komen, maar ook herstelprogramma’s in de voormalige kolonies.