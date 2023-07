Werkzaamheden Tata Steel gehinderd door storm Poly

Staalproducent Tata Steel in IJmuiden heeft last van storm Poly, meldt een woordvoerder. De treinen waarmee Tata vloeibare ruwijzer vervoert naar de hoogovens moeten af en toe stilstaan. Ook moet er “soms wat opgeruimd worden”, want “er vliegt van alles rond”, meldt de woordvoerder.

Het vloeibare ruwijzer wordt over een traject van zo’n 100 kilometer spoor vervoerd, legt de woordvoerder uit. Daarvoor gebruikt Tata tientallen locomotieven en treinen. “Het is net zoals bij de NS dat je trein niet volgens het spoorboekje gaat en met vertraging rijdt.” Die vertraging is overigens niet erg voor de aanvoer naar de hoogovens waar het staal gemaakt wordt, zegt hij, want het vloeibare ruwijzer kan “met gemak” uren in zo’n wagon staan. Tot wanneer de treinen gehinderd zijn kon de woordvoerder nog niet direct zeggen.

De storm heeft ook impact op andere activiteiten van de staalproducent. Zo worden boven windkracht 6 geen hijswerkzaamheden uitgevoerd. Tata nam dinsdagavond al maatregelen tegen de aangekondigde weersverwachtingen. “Diverse hijskranen zijn preventief in de stormstand gezet of neergelegd, dus bepaald onderhoudswerk is ook stilgelegd”, zegt de woordvoerder.

Ook van en naar het terrein van Tata zorgt de storm voor overlast. “Verkeer van en naar ons bedrijventerrein wordt gehinderd door omgevallen bomen, rondvliegende takken en dichte wegen”, zegt de woordvoerder.