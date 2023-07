Adyen en Prosus onderaan in rode AEX, Vopak stijgt flink

Betaalbedrijf Adyen en techinvesteerder Prosus stonden woensdag onderaan in de AEX-index op het Damrak, die ook een verlies liet zien. Adyen kampte met een negatief analistenrapport van de Zwitserse bank UBS, waarin het aandeel van de kooplijst werd gehaald, en zakte 3 procent. Prosus volgde met een min van ruim 2 procent. Dat kwam door koersverliezen in de Chinese techsector, waarin het grote belangen heeft.

Beleggers verwerkten daarnaast een sterkere dan verwachte groeivertraging van de dienstensector van de eurozone in juni. Eerder op de dag bleek al dat het groeitempo van de Chinese dienstensector vorige maand is teruggevallen tot het niveau van januari. De zorgen over een recessie in het eurogebied en over het zwakke herstel van de Chinese economie laaiden daardoor weer op.

Ook wordt uitgekeken naar de notulen van de vorige rentevergadering van de Federal Reserve. De aantekeningen, die na het slot van de Europese markten worden vrijgegeven, bevatten mogelijk meer aanwijzingen over toekomstige rentestappen. Daarnaast komt loonstrookverwerker ADP met zijn maandelijkse rapport over de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven. Dat banencijfer loopt vooruit op het officiƫle banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag verschijnt.

De AEX-index noteerde rond het middaguur 0,8 procent in het rood op 772,71 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 907,39 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,7 procent.

Supermarktbedrijf Ahold Delhaize en verzekeraar ASR voerden de schaarse stijgers aan in de AEX, met winsten van 0,9 en 0,5 procent. In de MidKap profiteerde Vopak van van een koopadvies door de Amerikaanse bank Morgan Stanley. Het aandeel won 4 procent en was daarmee de sterkste stijger bij de middelgrote bedrijven. Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway sloot de rij in de MidKap met een min van dik 2 procent.

Air France-KLM zakte 0,9 procent. KLM schrapt woensdag ruim tweehonderd vluchten op Schiphol vanwege de zware zomerstorm Poly. In totaal zijn er honderden vluchten geschrapt op de luchthaven door het noodweer. Bij de kleinere bedrijven verloor Sif bijna 3 procent, na een update over de eerder aangekondigde aandelenuitgifte. De funderingsspecialist wil daarmee zo’n 50 miljoen euro ophalen.

De euro was 1,0891 dollar waard, tegen 1,0897 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,7 procent meer op 71,02 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 75,87 dollar per vat.