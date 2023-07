Demissionair kabinet maakt in principe geen nieuw beleid

Nu premier Mark Rutte het ontslag van zijn kabinet heeft aangeboden, zijn de minister-president én zijn hele kabinet demissionair. Dat betekent in principe dat het kabinet niet met nieuw beleid komt. Maar lopende zaken kunnen wel door blijven gaan. Rutte zelf noemde specifiek de steun aan Oekraïne, en de afhandeling van het toeslagenschandaal en de aardbevingsproblematiek in Groningen als voorbeeld.

Nog niet zo lang geleden werd ook het vorige kabinet van Rutte (Rutte III) demissionair. Dat kabinet viel in januari 2021 over het vernietigende rapport over het toeslagenschandaal. Wel kon het kabinet de periode tot de toch al geplande verkiezingen in maart demissionair overbruggen. Uiteindelijk bleef dit kabinet een jaar lang demissionair. Vanwege de coronacrisis bleef het wel beleid maken.

Hoe dat nu zal verlopen, is nog maar de vraag. Het initiatief ligt daarvoor bij de Tweede Kamer. De Kamer verklaart bepaalde onderwerpen controversieel, die vervolgens ‘op ijs’ worden gezet: die dossiers worden tot na de installatie van een nieuw kabinet met rust gelaten. Dit zijn vooral politiek gevoelige onderwerpen.

Het is wel de verwachting dat enkele belangrijke ambities van het kabinet, zoals het aanpakken van de stikstofcrisis en het verbouwen van de arbeidsmarkt, enige vertraging zullen oplopen.