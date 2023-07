Netwerk Zelfstandig Ondernemers: val kabinet zonde

Het is zonde dat het kabinet is gevallen want “daardoor blijft het nog langer onduidelijk hoe we in Nederland de arbeidsmarkt gaan hervormen met ruimte voor zelfstandig ondernemerschap en eigen initiatief”. Dat zegt samenwerkingsverband Netwerk Zelfstandig Ondernemers in een reactie.

“Het is wachten op verkiezingen, voor de ruim 1 miljoen zzp’ers die ons land kent. En dan is het aan een nieuw kabinet om hier op door te pakken”, aldus een beknopte verklaring.

Er komen steeds meer zelfstandig ondernemers in Nederland. De afgelopen jaren is het aantal zelfstandigen toegenomen tot circa 13 procent van alle werkenden.

Het Netwerk Zelfstandig Ondernemers is een krachtenbundeling van de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN), het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) en de zelfstandig ondernemers zonder personeel binnen de ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW.