Azarkan: Rutte heeft de samenleving verdeeld

Fractievoorzitter Farid Azarkan (DENK) juicht de keuze van Mark Rutte om te stoppen als premier “van harte toe. Hij heeft zich keihard ingezet maar de samenleving ook verdeeld. En daarmee kunnen heersen en dat al dertien jaar”. De inmiddels demissionaire premier heeft “voor een deel van de Nederlanders goed gezorgd maar een ander deel in de steek gelaten”.

Volgens Azarkan heeft de VVD “ons doen geloven dat alle problemen veroorzaakt worden door vluchtelingen en asielzoekers.” De DENK-leider sprak tijdens het debat over de val van het kabinet over “racistische zondebokpolitiek. Xenofobie als bliksemafleider. De pijlen worden gericht op de meest kwetsbaren”. Hij doelde daarmee op de reden van de val, dat de VVD het niet eens kon worden met de coalitie over een beperking van de gezinshereniging.

Azarkan vindt dat de VVD de aandacht hiermee probeert af te leiden van het “eigen falen”. De grote problemen zoals de toenemende armoede, de toeslagenaffaire en de problemen in Groningen, zijn het gevolg van het beleid, stelde Azarkan.