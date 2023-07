Omtzigt: veel problemen kunnen niet wachten op nieuw kabinet

Veel problemen in het land kunnen niet wachten tot de komst van een nieuw kabinet, vindt het Kamerlid Pieter Omtzigt. Het gaat dan onder meer om de versterking van huizen in Groningen, de woningbouw, aanpak van problemen rond migratie, landbouw en de hulp aan slachtoffers van het toeslagenschandaal. “Ik vraag aan de regering of ze op deze zaken wel wil doorpakken.”

Het kabinet is de komende maanden demissionair en mag alleen lopende zaken afhandelen, tenzij de Kamer anders besluit. De verkiezingen zullen vermoedelijk in november plaatsvinden waarna er een nieuw kabinet moet worden geformeerd. Daar gaat vaak ook wel enkele maanden overheen. Veel problemen zijn volgens Omtzigt te urgent om hierop te wachten.

De Tweede Kamer praat maandag over de val van het kabinet. VVD, D66, CDA en ChristenUnie konden het niet eens worden over een aanpak van migratie. Omtzigt betreurt het dat de Tweede Kamer het pakket migratiemaatregelen niet krijgt waar de coalitiepartijen al wel een akkoord over hadden bereikt tijdens de onderhandelingen de afgelopen maanden.