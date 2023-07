Noord-Holland helpt bedrijven met energiebesparing

Bedrijven en instellingen in Noord-Holland die energie moeten besparen krijgen ondersteuning van de provincie. Samen met de vier omgevingsdiensten in Noord-Holland is daartoe de website checkklikbespaar.nl ontwikkeld. Bedrijven kunnen ook extra controles verwachten.

De provincie wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Veel bedrijven en instellingen zijn verplicht energiebesparende maatregelen te nemen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Op de nieuwe website kunnen ondernemers snel en makkelijk controleren of dat het geval is en hoe ze aan de verplichtingen kunnen voldoen.

Nu voldoet maar 11 procent van de betreffende bedrijven en instellingen volledig aan de verplichtingen, aldus de provincie. Daarom gaan gemeenten en omgevingsdiensten hun toezicht op de energiebesparingsplicht intensiveren. Bedrijven kunnen in de toekomst controlebezoeken van hun gemeente of omgevingsdienst verwachten. De inspecteurs gaan niet alleen na welke maatregelen een bedrijf heeft genomen, maar kunnen ook advies geven.

“Energie besparen is de snelste manier om als bedrijf weerbaarder te worden tegen de schommelende energieprijzen en de CO2-uitstoot te verlagen”, zegt gedeputeerde Edward Stigter (klimaat en energie). “Met deze nieuwe website helpen wij bedrijven en instellingen zodat zij ook daar hun voordeel mee kunnen doen. Veel organisaties zijn niet bekend met deze plichten óf ze weten niet hoe ze eraan kunnen voldoen.”