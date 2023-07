Drenthe eerste provincie met regenboogambassadeur

Drenthe heeft als een eerste provincie een regenboogambassadeur. Henk Nijmeijer, oud-lid van de Drentse Provinciale Staten voor GroenLinks, mag die functie tot eind dit jaar vervullen. Hij zet zich al jaren in voor het vergroten van de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van lhbti’ers in Drenthe.

Drenthe was in 2016 al de eerste regenboogprovincie, mede op initiatief van Nijmeijer. Het is de bedoeling dat hij er in zijn nieuwe functie voor zorgt dat de lhbti-gemeenschap in Drenthe op een positieve manier in de aandacht blijft. Volgens de provincie moet hij rekening houden met “de spanningen die er de laatste tijd zijn op het gebied van tolerantie”.

De regenboogambassadeur moet een belangrijke brugfunctie vormen tussen de provincie en het provinciale, nationale en internationale regenboognetwerk. Nijmeijer gaat verder Drentse gemeenten ondersteunen bij het agenderen van regenboogthema’s en is actief tijdens de Regenboogweek in oktober. Ook vertegenwoordigt hij Drenthe tijdens het landelijke congres Regenboogsteden Movisie en bij internationale congressen. De provincie draagt maximaal 4000 euro bij aan de instelling van de regenboogambassadeur.