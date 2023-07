NAVO-top over twee jaar in Nederland

De NAVO-top in de zomer van 2025 is in Nederland. De NAVO-landen hebben Nederland voor het eerst aangewezen als gastland. Het zal tientallen leiders, onder wie de Amerikaanse president, ontvangen.

De meeste NAVO-toppen zijn in Brussel. In de Belgische hoofdstad staat het hoofdkwartier van het westerse militaire bondgenootschap. Maar zo nu en dan wijkt de alliantie uit naar een stad in een andere lidstaat. De leiders van de 31 NAVO-landen zijn nu bijeen in het Litouwse Vilnius, op de stoep van Rusland en bondgenoot Belarus.

Het gastheerschap moet een lidstaat doorgaans worden gegund. Zo is de top in Vilnius uitgelegd als steunbetuiging aan Litouwen, dat zich bedreigd voelt door Rusland. Nederland staat er de laatste tijd binnen de NAVO beter op sinds het meer geld steekt in defensie en vooroploopt in de hulp aan Oekraïne.

Gaststeden veranderen tijdens een NAVO-top doorgaans in een vesting.