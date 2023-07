Mirjam Bikker laat vraag lijsttrekkerschap ChristenUnie nog open

Fractieleider Mirjam Bikker van de ChristenUnie laat de vraag nog open of zij de komende verkiezingscampagne lijsttrekker wordt voor haar partij. Dat wil ze zo kort na de kabinetsval nog niet zeggen, laat ze weten bij een ledenbijeenkomst in Veenendaal. “Dat is nu aan het bestuur en ik heb thuis ook een gesprek”, zegt ze desgevraagd.

In een toespraak aan de leden lijkt Bikker in elk geval de indruk te wekken dat ze verder wil. “Ik kijk ernaar uit om samen met jullie als één blauwe beweging op te trekken in de politiek en zeker ook daarbuiten”, zegt ze tegen een volle zaal.

Leden zijn op stel en sprong uitgenodigd om met Kamerleden en bewindslieden bij te praten over de kabinetsval. Maar op sommige momenten heeft de bijeenkomst veel weg van een verkiezingscongres. Aanwezige leden wordt opgeroepen om geld in de kas te doneren en om rond te vragen naar mensen die op de kieslijst willen of om zichzelf te melden.

Bij de laatste formatie stond de ChristenUnie volgens Bikker niet te springen om met dezelfde coalitie verder te gaan. “Ik denk dat je opnieuw kan zeggen: dat is niet veranderd, maar bevestigd gebleken”, zegt ze daarover.